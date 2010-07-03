В Совфеде прокомментировали возможность увеличения детских пособий

15:17
15:17
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что в 2020 году размер пособий в связи с рождением первого ребенка вырастет до 12 тысяч рублей. Его слова приводит RT.
"Это четкое и строгое выполнение требований закона. Это уже норма вошла, я считаю, в практику. Технология отрабатывалась в течение этого года. Мне кажется, что это очень позитивная и хорошая мера поддержки, которая вытекает из закона", – заявил Рязанский.
Он также добавил, что итоговые цифры Минтруд и Минфин согласовывают, исходя из прогнозов по рождению детей, которые направляет каждый конкретные регион.
Сенатор при этом отметил, что при постоянных выплатах, в отличие от единоразовых, семья может более точно планировать свою финансовую жизнь.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в России в 2020 году ежемесячные пособия на первого ребенка увеличатся в среднем на 7% до 12 тысяч рублей. Согласно расчетам Минтруда, в будущем году из федерального бюджета выделят на эти цели в три раза больше средств, чем в нынешнем. Это связно с расширением числа получателей пособий. Предполагается, что с января 2020 года выплаты смогут получать те семьи, в которых есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.
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