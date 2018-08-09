Пользователей предупредили об опасной уязвимости WhatsApp

9 августа, 14:57
Фото: depositphotos/Mactrunk
В мессенджере WhatsApp злоумышленники могут перехватывать сообщения и редактировать их содержание. Специалисты исследовательской компании Check Point Research обнаружили уязвимость в популярном сервисе обмена сообщениями, передает РИА Новости.
С помощью лазейки хакеры могут манипулировать личными сообщениями и в групповых чатах.
Используя функцию "Цитата" в групповом чате можно заменить ID реального отправителя на имя любого другого пользователя, даже если он не участвует в переписке.
Кроме того, есть возможность отправить участнику группы личное сообщение, замаскированное под чат и ответ адресата послания увидят все участники группы.
Результаты исследования отправили разработчику.
Как сообщалось ранее, WhatsApp начал ограничивать возможность пересылки сообщений сразу в несколько чатов. Разработчики отметили, что также будет протестировано ограничение рассылки в пять и более чатов одновременно, а также исчезнет кнопка быстрой переотправки сообщений.
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