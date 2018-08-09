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Общество

9 августа, 13:27

Ремчуков презентовал агитационную кампанию кандидата в мэры Собянина

общество выборы мэра

Фото: предвыборный штаб Сергея Собянина

Агитационную кампанию кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина представил руководитель избирательного штаба Константин Ремчуков.

Он отметил, что агитационная кампания Собянина будет яркой с использованием современных технологий.

С 13 августа основная часть волонтеров начнет осуществлять поквартирный обход. 2,5 тысячи человек выйдут с пикетами в городе.

"Более тысячи муниципальных депутатов будут проводить агитацию районов", – сказал Ремчуков.

По словам Ремчукова, в предвыборной компании Сергея Собянина будут участвовать 10 тысяч волонтеров.

"Мы занимались тем, что проводили с ними занятия, обучали как им вести себя, как агитировать, как выяснять проблематику, которая волнует людей. Сейчас мы исходим из того, что программа закончилась и можно людей выпускать на улицы", – отметил он.

Ремчуков уточнил, что волонтеры будут носить распознавательную форму с символикой избирательного штаба Сергея Собянина и эмблемой "Я волонтер".

По словам Ремчукова, сейчас у кандидата в мэры Москвы Собянина 152 доверенных лица, которые также будут принимать участие в агитационной компании.

Активная агитационная кампания, как отмечается, начнется 13 августа. В рамках ее проведения планируется восемь видов пикетов в районах, в парках, в метро, а также мобильные пикеты. Предусмотрено 18 видов агитационной продукции, в том числе: значки, наклейки, открытки, магниты.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".

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