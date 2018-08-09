Более 8 тонн рыбных консервов задержал в Подмосковье Россельхознадзор

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Россельхознадзор вернул отправителю более 8 тонн рыбных консервов, следовавших на экспорт в Донецк, передает Агентство "Москва".

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в ходе ветконтроля установили, что в сопроводительных документах не было отметки о соответствии продукции ветеринарно-санитарным требованиям Украины, неверно указано название компании-производителя, а также отсутствуют обязательные результаты лабораторных исследований, согласно требованиям Украины.

Из-за выявленных нарушений оформление партии рыбных консервов весом 8,395 тонн приостановили. Груз вернули отправителю.