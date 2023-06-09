Москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре до вечера пятницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вечером в пятницу, 9 июня, в столице ожидается дождь и сильный ветер, уточняет комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 16:00 и до 22:00 в столице ожидается дождь, местами гроза, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в уведомлении.

Ранее москвичам пообещали до 27 градусов тепла уже с 13 июня.

Как заявил синоптик, в последующие дни температура продолжит повышаться. 15–16 июня в ночное время столбики термометров покажут 8–13 градусов, днем – 23–27 градусов. На следующих выходных, 17 и 18 июня, воздух будет прогреваться еще интенсивнее. Ночью ожидается 10–15 градусов, днем – 23–27 градусов. В течение недели будет преимущественно без осадков.

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 9 июня