МЧС РФ и альпинисты из ДНР и ЛНР подняли Знамя Победы на Эльбрус

Фото: телеграм-канал "Elbrusskii_vpso"

Отряд спасателей МЧС России и альпинисты из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) подняли Знамя Победы на Эльбрус по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"Сегодня на высочайшую вершину Европы на высоту 5 642 метра подняли Знамя Победы. Почетная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР", – говорится в сообщении.

Участие в процессе принимал отряд из 18 человек. Несмотря на то, что подъем специалистов в гору осложняли сильный ветер и снегопад, они продолжили движение, тем самым выразив уважение павшим и живым героям Великой Отечественной войны.

До этого Знамя Победы пронесли по Красной площади в Москве перед началом парада Победы. Оно является боевым знаменем 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

В ходе мероприятия по главной площади столицы прошли более 10 тысяч военнослужащих. Помимо этого, на параде Победы представили 125 единиц вооружения.

По традиции мероприятие посетили Владимир Путин и ветераны Великой Отечественной войны. В 2023 году на параде также присутствовали главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, лидеры Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.



Парад в честь 78-й годовщины Победы состоялся в столице