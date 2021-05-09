Светлана Разворотнева передала московским ветеранам письма от детей

Фото: Сергей Харламов
Праздничная акция с участием юных москвичей "Письмо Победителю" прошла в столице по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой. Дети передали свои послания правозащитнице, в День Победы она вместе с волонтерами доставила письма адресатам.
"Пандемия продолжается, а возраст и состояние здоровья не позволяют ветеранам праздновать День Победы вместе с нами. Многие из них не имеют возможности даже пройти по улице и услышать добрые слова от москвичей, как это было раньше. Мы решили это исправить", – рассказала Светлана Разворотнева.
Она отметила, что желание детей поздравить ветеранов, их искренние и добрые послания по-настоящему трогают сердца взрослых.
"Наша акция "Письмо Победителю", не только дань подвигу наших отцов и дедов. Это проект, который поможет укрепить связь поколений и сохранить историческую память о Победе нашей страны в Великой Отечественной войне. Несмотря на продолжающуюся пандемию мы обязаны максимально вовлечь в празднование тех, от кого зависит будущее России – детей", – пояснила правозащитница.
В одном из писем восьмилетний Ваня рассказал ветерану о своем детстве и поблагодарил его за светлое настоящее.
"Дорогой дедушка-ветеран! Большое спасибо, дедушка, за то, что вы воевали и защитили нашу страну от фашистов. Если бы победили фашисты, меня, наверное, не было бы. Я живу очень хорошо, у меня есть родители, брат и собака. Я вырасту хорошим человеком и тоже буду защищать людей", – написал мальчик.
Ветеран ВОВ Николай Васильевич Панфилов получил "Письмо Победителю" необычным способом – его вместе с цветами передал волонтер, поднявшись на подъемном устройстве на уровень балкона. Светлана Разворотнева вместе с вокалистами семилетней Ксенией Сосновой и военнослужащим Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Сергеем Сажиным поздравили его с Днем Победы. Под аккомпанемент баяна они исполнили песни военных лет: "Катюша", "Идет солдат по городу", "10 батальон" и "День Победы".
Разворотнева отметила, что желание детей поздравить ветеранов, их искренние и добрые послания по-настоящему трогают сердца взрослых.
"Наша акция "Письмо Победителю", не только дань подвигу наших отцов и дедов. Это проект, который поможет укрепить связь поколений и сохранить историческую память о Победе нашей страны в Великой Отечественной войне. Несмотря на продолжающуюся пандемию мы обязаны максимально вовлечь в празднование тех, от кого зависит будущее России – детей", – пояснила правозащитница.
Ранее в Воронцовском парке Москвы появилась "Стена Победы". На ней горожане могут написать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.
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