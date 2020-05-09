Эксперт назвала потенциальные сферы с ростом зарплаты после самоизоляции

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что ситуация с коронавирусом спровоцирует изменения на рынке труда. Об этом сообщает агентство "Прайм".
"Рынок труда после эпидемии и столь продолжительного периода самоизоляции, конечно, уже не будет прежним. Изменится соотношение спроса и предложения на многих специалистов, изменится уровень вознаграждения, организация труда", – считает эксперт.
По словам Ивановой-Швец, сейчас кратковременное повышенное внимание получили работники фармацевтики, образовательных и развлекательных онлайн-услуг, доставки. Впоследствии спрос снизится, и роста зарплат можно ожидать только в образовательной и развлекательной сфере.
Но в действительности наибольшее изменение заработной платы возможно в компаниях-монополистах из низкоконкурентных сфер. К ним эксперт отнесла энергетику и связь.
Кроме того, в лучшую сторону изменится зарплатный сектор в IT. К их услугам активно будут прибегать и после завершения удаленного режима работы, полагает специалист.
Иванова-Швец также отметила, что в выигрыше из-за кризиса останутся компании, которые готовы оперативно применять изменения и пользоваться преимуществами особенного положения.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что с момента начала пандемии около 260 тысяч граждан России устроились на работу. За отправную точку эксперты взяли начало апреля.
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