Около 260 тыс россиян нашли работу с начала апреля – Котяков

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Около 260 тысяч граждан России устроились на работу с начала апреля. Такую статистику привел министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Он отметил, что многие из трудоустроившихся граждан для поиска работы воспользовались государственным порталом "Работа в России", на котором размещаются актуальные вакансии.
"Сейчас на портале уже зарегистрировано 150 тысяч организаций, штатная численность этих организаций превышает 17 миллионов человек", – сказал Котяков в эфире телеканала "Россия 24".
Глава Минтруда отметил, что такая численность рабочих мест составляет 30 процентов от общего объема рынка трудовых ресурсов в РФ. При этом работодатели продолжают открывать новые вакансии в условиях пандемии.
"Многие отрасли видят в этой ситуации, скажем так, "окно возможностей". Это и IT-подразделения, и доставка, это и сельское хозяйство, это предприятие легкой промышленности", – пояснил Котяков.
Портал "Работа в России" представляет собой крупнейшую государственную базу вакансий. Ресурс отображает как актуальные предложения трудоустройства, так и резюме соискателей со всей России.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал о сдержанном росте числа безработных в России. По данным Минтруда, количество граждан, оставшихся без работы, увеличилось до 950 тысяч человек.
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