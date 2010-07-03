Росгвардия оценила обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Фото: МВД РФ

Бывшие сотрудники ОМОНа, которые опубликовали видеообращение к президенту России, были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным. Причем со всеми документами они ознакомились под личную подпись, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

Руководству Росгвардии об этой ситуации известно. В ведомстве подчеркивают, что эту проблему решить сложно. Служебное жилье, из которого выселяют бывших омоновцев, – это казармы, предназначенные для проживания семей сотрудников на период службы. По договору социального найма помещения, при увольнении сотрудник и его семья должны освободить площадь для семьи действующего сотрудника.

По словам официального представителя Росгвардии, сотрудники знали об этом. Им рекомендовалось собрать пакет документов для единовременной социальной выплаты на покупку или строительство жилья.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, где вышедшие в отставку сотрудники ОМОНа обращаются к Владимиру Путину. Они просят помочь им решить проблему с выселением из служебного жилья и предоставить им помещение до того, как они получат единовременную социальную выплату.

По факту видеообращения руководство Центрального округа Росгвардии и столичного управления Росгвардии делает "все возможное, чтобы решить этот вопрос".

