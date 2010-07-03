Маршрутки в Новокузнецке отменят льготный проезд для пенсионеров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В маршрутках Новокузнецка отменили льготный проезд для пенсионеров из-за оскорблений водителей и кондукторов, сообщает "Новокузнецк.Ру" со ссылкой на директора ООО "Автолайн" Евгению Корюкову.

Льготу "по старости" ввели в некоторых городских частных автобусах с 1 марта. Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет могли предъявить пенсионное удостоверение и заплатить за проезд 11 рублей.

Этим правом решили воспользоваться и другие категории льготников, в том числе пенсионеры по потере кормильца. Они в грубой форме начали требовать скидку на проезд.

Подобная реакция привела к массовому увольнению водителей. В результате перевозчик принял решение сохранить коллектив и отменить льготы "по старости".