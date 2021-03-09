Футуролог рассказал, какими будут войны будущего

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов считает, что в будущем войны будут представлять собой соревнования промышленности по выпуску большего количества качественной боевой робототехники. Об этом сообщает РИА Новости.
"Раньше роботы в армии были уделом богатых стран типа США. Сейчас Турция и Израиль прорвали барьер и делают авиационные дроны массовым продуктом, который, и мы убедились в этом на примере Азербайджана, вносит существенный вклад в исход боевых действий", – отметил специалист.
По словам Кузнецова, сухопутные и морские дроны придут следом за воздушными.
Он также считает, что многовековое представление о том, что чем больше людей в государстве, тем лучше, так как это рабочие руки и потенциальные солдаты, изменится благодаря массовому использованию беспилотных летательных, морских и наземных аппаратов.
Ранее в Сети появились кадры из Нью-Йорка. На них – полицейский патруль, в составе которого собака-робот.
Цифровые помощники незаменимы при спецоперациях. Например, такого уже использовали, когда преступники захватили заложников: цифровой пес доставил людям воду и еду. Также его отправляют на разведку, если известно, что в доме засел вооруженный человек.
Улицы Бронкса патрулирует полицейский робот-пес
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