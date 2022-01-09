В МВД объяснили, почему отметки о браке и детях в паспорте стали необязательными

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В МВД России объяснили, почему исчезла необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте отметки о регистрации брака и детях.

Как рассказали ТАСС в пресс-центре ведомства, это произошло из-за цифровой трансформации государственного управления. В министерстве внутренних дел отметили, что основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти, заинтересованным ведомствам они предоставляются по запросу.

Изменения в правила об отметках в российском паспорте правительство РФ внесло в конце июля прошлого года. Согласно нововведениям, в паспорт необязательно вносить сведения о браке, детях до 14 лет, ИНН, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, а также группе крови и резус-факторе.

Теперь эти отметки ставятся в паспорт по желанию гражданина. Обязательным останется внесение информации о регистрации по месту жительства и воинской обязанности.