В МВД объяснили, почему отметки о браке и детях в паспорте стали необязательными

Фото: TASS/URA.RU/Игорь Меркулов
В МВД России объяснили, почему исчезла необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте отметки о регистрации брака и детях.
Как рассказали ТАСС в пресс-центре ведомства, это произошло из-за цифровой трансформации государственного управления. В министерстве внутренних дел отметили, что основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти, заинтересованным ведомствам они предоставляются по запросу.
Изменения в правила об отметках в российском паспорте правительство РФ внесло в конце июля прошлого года. Согласно нововведениям, в паспорт необязательно вносить сведения о браке, детях до 14 лет, ИНН, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, а также группе крови и резус-факторе.
Теперь эти отметки ставятся в паспорт по желанию гражданина. Обязательным останется внесение информации о регистрации по месту жительства и воинской обязанности.
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