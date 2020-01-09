Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематические новогодние поезда метро перевезли свыше 4,6 миллиона пассажиров. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что праздничные составы курсировали на 11 линиях столичной подземки: по три состава на Арбатско-Покровской, Кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиях, по два на Калужско-Рижской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой и Сокольнической линиях и по одному поезду на Солнцевской, Калининской и Большой кольцевой линиях.

"Больше всех москвичи, конечно, ждали любимый многими новогодний поезд серии Еж-3. В этом новогоднем сезоне он успел за праздники порадовать сотни тысяч человек", – говорится в сообщении.

Полюбившийся горожанам и гостям столицы состав ездил по Таганско-Краснопресненской линии. Его оформление остается наиболее ярким: вагоны украшены изображениями красногрудых снегирей, мерцающими гирляндами, еловыми ветвями и снежинками.

Объявления в тематических поездах звучали голосами известных актеров и певцов, в частности, записи были сделаны Александром Розенбаумом, Ренатой Литвиновой, Леонидом Агутиным, Бастой, Верой Брежневой и другими.

Ранее в столичном метро запустили поезд с предсказаниями. Вагоны состава посвящены определенным темам, среди которых "Экология и здоровье", "Свободное время" и "Разнообразие и свобода выбора".