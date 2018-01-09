Скончался академик РАН физик-ядерщик Евгений Аврорин

Физик-теоретик, академик Российской академии наук Евгений Аврорин скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Он возглавлял Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина. Также он был почетным научным руководителем Российского федерального ядерного центра в Челябинской области.

Прощание с Аврориным пройдет в пятницу в Снежинске Челябинской области.

Евгений Аврорин родился 11 июля 1932 года в Ленинграде. Он награжден орденами Трудового Красного Знамени (1956), Ленина (1987) за вклад в развитие и совершенствование ядерного оружия. В разные годы его награждали нагрудными знаками "Академик И. В. Курчатов" I степени, "Академик А. П. Александров", "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006), а также Почетной грамотой Президента РФ.

В 2012 году Аврорин удостоился Демидовской премии.