Папа Римский предложил изменить текст молитвы "Отче наш"

8 декабря, 11:40
Фото: Zuma/TASS/Giuseppe Ciccia/TASS
Папа Римский Франциск предложил изменить текст молитвы "Отче наш", сообщают "Дни.ру".
По мнению понтифика, Священное Писание перевели на английский и некоторые другие языки не совсем точно. Например, из текста молитвы "Отче наш" следует, что Бог провоцирует человека на искушение, поэтому в него надо внести изменения, уверен он. Папа Римский одобряет новый перевод на французский, в котором говорится: "не позволь нам поддаться искушению". По его мнению, это говорит об ответственности самого человека, а не Бога.
Молитву "Отче наш" Иисус Христос произнес в ответ на просьбу учеников научить их молиться. Текст немного отличается в разных языках. По данным ученых, Иисус Христос читал эту молитву на галилейском диалекте арамейского языка. Между тем самые древние сохранившиеся версии написаны на древнегреческом койне.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: