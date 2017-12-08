Папа Римский предложил изменить текст молитвы "Отче наш"

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Папа Римский Франциск предложил изменить текст молитвы "Отче наш", сообщают "Дни.ру".

По мнению понтифика, Священное Писание перевели на английский и некоторые другие языки не совсем точно. Например, из текста молитвы "Отче наш" следует, что Бог провоцирует человека на искушение, поэтому в него надо внести изменения, уверен он. Папа Римский одобряет новый перевод на французский, в котором говорится: "не позволь нам поддаться искушению". По его мнению, это говорит об ответственности самого человека, а не Бога.

Молитву "Отче наш" Иисус Христос произнес в ответ на просьбу учеников научить их молиться. Текст немного отличается в разных языках. По данным ученых, Иисус Христос читал эту молитву на галилейском диалекте арамейского языка. Между тем самые древние сохранившиеся версии написаны на древнегреческом койне.