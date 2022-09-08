За сутки в Москве выявили 7 896 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшие сутки в Москве выявили 7 896 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Срочная медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за последние 24 часа потребовались 283 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки 6 616 человек, умерли 30 пациентов с COVID-19.

С начала пандемии в столице зафиксировали 3 077 829 случаев COVID-19, побороть болезнь удалось 2 853 729 жителям Москвы. Умерли от коронавируса с начала пандемии 45 409 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в столичном регионе значительно снижается, а пандемия из него уходит. По ее мнению, второго подъема заболеваемости можно избежать, если все делать правильно осенью. Она отметила, что на прошедшей неделе количество зараженных в Москве снизилось на 16%, в Московской области – на 19%.