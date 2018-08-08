Свиридов обсудил с жителями Строгино строительство моста через Москву-реку

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с жителями района Строгино. Он обсудил с москвичами строительство моста через Москву-реку на территории у стадиона "Спартак".

"Сегодня меня пригласили жители района Строгино. За моей спиной находится стадион "Спартак" и так называемый "Город на реке", огромный жилой комплекс, который строится в коммерческих целях", – рассказал он. Кандидат отметил, что два берега планируют связать мостом с многополосной дорогой, что может привести к уничтожению части парка "Москворецкий".

Как пояснил Свиридов, эту точку включат в "Карту проблем Москвы", на которой кандидат собирает все жалобы от горожан. По его словам, проблему можно решить с помощью паромной переправы. "Строить здесь огромную дорогу и уничтожать природную территорию категорически неприемлемо", – заключил он.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".