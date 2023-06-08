Около 15 тыс полицейских стали участниками СВО – Колокольцев

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Порядка 15 тысяч полицейских стали участниками спецоперации на Украине, многие из них были представлены к наградам. Об этом сообщил российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"В условиях крайне сложной оперативной обстановки личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет возложенные задачи на территории новых субъектов, в зоне специальной военной операции", – передает слова главы МВД телеграм-канал ведомства.

Колокольцев рассказал, что 460 полицейских были удостоены государственных наград, 630 сотрудников МВД – ведомственных.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации РФ на Украине герои Росгвардии действуют смело и решительно. По его словам, они защищают российских граждан.

Президент выразил уверенность, что росгвардейцы чувствуют прямую историческую преемственность, огромную ответственность и доказывают это каждодневной трудной ратной работой.

Российская система ПВО сбила 19 украинских беспилотников в течение 6 июня в зоне СВО