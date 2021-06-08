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Общество

08 июня, 22:08

Москвичам рассказали о погоде в среду

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

9 июня в столице будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ожидается, что температура воздуха днем составит плюс 22–24 градуса, ночью – плюс 13–15 градусов. Помимо кратковременных дождей, местами может пройти гроза. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ливни и грозы будут идти в Москве в течение всей недели. Порывы ветра могут достигать 17–18 метров в секунду. При этом температура ночью не упадет ниже 13–15 градусов, а днем – 23–25 градусов.

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