В Мосгордуме поддержали законопроект о дистанционном электронном голосовании

08 июня, 22:25
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению выступила в поддержку законопроекта о проведении в столице дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Этот законопроект был внесен в целях реализации уже федерального закона, который принят 23 мая – о проведении эксперимента по организации осуществления дистанционного электронного голосования в Москве. То есть наши коллеги из Госдумы его приняли, и в развитии федерального закона мы принимаем наш московский закон", – заявил председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
По словам депутата, комиссия рекомендовала принять закон в первом чтении без поправок в целом. Он также отметил, что документ положительно оценили в государственно-правовом управлении Мосгордумы.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов предложил пока закрепить правила дистанционного голосования на 2020 год, а в дальнейшем сохранить возможность продлить эксперимент на 2021 год.
Специалист отметил, что система достаточно защищена, чтобы сохранить в тайне голоса избирателей.
"Система защиты многоуровневая. Система позволит отследить, если происходит многократное голосование с одного электронного устройства. <...> Система имеет внутренние алгоритмы, которые позволяют оценивать, если сигналы идут из одного и того же места", – заявил Ермолов.
Дистанционное электронное голосование в Москве не будет рассматриваться в качестве замещающего для традиционного форма, а пройдет одновременно с ним. Заявление на дистанционное волеизъявление необходимо подать не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала такого формата.
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