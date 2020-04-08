Минкомсвязь РФ обяжет сайты с бесплатным доступом сделать версии без видео

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сайтам, которые были включены в список социально значимых ресурсов, нужно разработать специальные интернет-версии без видео.

Порталы с бесплатным доступом, при отсутствии текстовой версии, могут исключить из перечня Минкомсвязи РФ, передает "Коммерсант".

В начале апреля был сформирован список из 391 информационного ресурса в рамках программы информационной поддержки граждан из-за распространения коронавирусной инфекции.

Пользователи смогут зайти на эти сайты, доступ не будет тарифицироваться провайдерами. Текстовые версии нужны, чтобы люди смогли открыть сайты из списка Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при нулевом балансе.

В данный список вошло сетевое издание "M24.ru". В перечне, который разделили на 19 категорий, были представлены сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет и новостные агрегаторы.