Отделения "Почты России" будут открыты в период нерабочих дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отделения "Почты России" откроют для посетителей в период нерабочих дней. При этом людям рекомендовали не посещать их без крайней необходимости, говорится на сайте организации.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции график работы отделений "Почты России" будет скорректирован. Почтовые отделения, за исключением круглосуточных, будут открыты пять дней в неделю", – заявили в пресс-службе компании.

Уточняется, что почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

Когда визит в почтовое отделение нельзя отложить, нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников, обратили внимание в организации.

Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля c сохранением зарплаты. Президент России заявил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.