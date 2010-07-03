В Европе офисных клерков назвали вымирающей профессией

Специальности, связанные с выполнением рутинных задач, постепенно сойдут на нет из-за автоматизации. Примером тому являются операторы машин на сборочных линиях автомобилей или офисные клерки, говорится в докладе "Влияние цифровой трансформации на рынки труда ЕС", сообщает РИА Новости.
При этом цифровизация экономики создает возможности для таких профессий, как компьютерные инженеры и других, связанных со сферой науки, техники и математики. За счет цифровизации перспективы возникают, в частности, у "личных тренеров".
При этом цифровизация создает "серьезные последствия" для системы соцстрахования, так как программы соцзащиты в большей степени ориентируются на стандартную работу с полной занятостью, а трудовое законодательство гарантирует финансирование больничного, отпуска, пенсии и другое.
Авторы доклада задаются вопросом, подходят ли подобные системы соцзащиты для того, чтобы покрывать финансовые потрясения в будущем или же следует их переосмыслить для эпохи цифровых технологий. Подчеркивается, что все это происходит на фоне давления демографических факторов на госресурсы.
Эксперты предлагают создавать персональные счета цифровой грамотности (DSPLA), которыми бы сотрудники могли воспользоваться для финансирования своего переобучения. Также предлагается отказаться от соцзащиты, которая зависит от рабочего статуса человека, и перейти к соцзащите, нейтральной в отношении технологии и форм занятости.
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