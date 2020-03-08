Более 900 человек пришли в Московский зоопарк в "леопардовой" одежде

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В воскресенье, 8 марта, Московский зоопарк посетило более 900 человек в одежде с леопардовым принтом.

"Акция идет на ура. Уже прошло 813 женщин и 116 мужчин. Все в чудесном настроении", – приводит РИА Новости слова генерального директора столичного зоосада Светланы Акуловой.

Ранее сообщалось, что женщин в "леопардовой" одежде бесплатно будут пускать в Московский зоопарк. Для мужчин предусмотрена скидка 50% на входной билет в случае соблюдения требований к внешнему виду.

Акция "8 марта в леопарде" проводится в честь амурских леопардов и других кошачьих, которых считают редкими.