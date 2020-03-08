Проект "Московское долголетие" подготовил праздничную программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 9 по 15 марта участников проекта "Московское долголетие" ждут познавательные лекции, мастер-классы и концерты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
10 марта в районе Аэропорт (улица Черняховского, дом 14) отметят день рождения проекта. Помимо мастер-классов и праздничного концерта состоится показ достижений участников в художественно-прикладном творчестве.
Открытые уроки, мастер-классы и концерт проведут и в районе Дмитровский (Дмитровское шоссе, дом 141/1). Гостей также ждут в музыкальной гостиной и на дегустации тортов, сделанных на кулинарных мастер-классах.
11 марта в районе Печатники (1-я Курьяновская улица, дом 35) выступят ученики детской музыкальной школы имени М.И. Глинки и участники проекта. Хор "Московского долголетия" исполнит свои лучшие песни.
В районе Нагатино-Садовники (проспект Андропова, дом 42, корпус 1) состоится концерт, приуроченный к 140-летию со дня рождения Александра Блока. Зрителям представят программу "Кармен", в которую войдут произведения поэта.
12 марта в районе Кузьминки (Зеленодольская улица, дом 36, корпус 1) гостям расскажут о профилактике шейного остеохондроза и покажут упражнения и методы самомассажа для профилактики заболевания.
Посетить открытый урок по восточным танцам можно будет в районе Проспект Вернадского (улица Лобачевского, дом 66а).
13 марта в районе Сокол (улица Сальвадора Альенде, дом 1) участников проекта приглашают на лекцию "ЗОЖ – путь к долголетию". В районе Ховрино (Флотская улица, дом 15, корпус 1) можно будет ознакомиться с творчеством поэта Роберта Рождественского.
В районе Некрасовка (Рождественская улица, дом 21, корпус 5) гостям покажут фильмы, в разные годы получавшие премию "Оскар".
14 марта в районе Южнопортовый (3-я Карачаровская улица, дом 9, корпус 3) на мастер-классе "Подснежники" гости создадут цветы из подручных материалов.
Ранее Сергей Собянин поздравил с двухлетием проект "Московское долголетие". Он заявил, что благодаря его работе у людей на пенсии открывается второе дыхание, отметил позитивное настроение участников проекта и пожелал им долгой и интересной жизни.
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