Эксперт оценил инициативу ввести оформление завещания при повторном браке

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Предложение обязать россиян с детьми составлять завещание при повторном вступлении в брак может стать нарушением конституционных норм, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Кроме того, обязанность составлять завещание еще не означает, что в нем будет прописано то, что обеспечит права детей от первого брака на имущество наследодателя", – отметил он в беседе с RT.

Эксперт напомнил о свободе завещания, согласно которой гражданин свободен в волеизъявлении при составлении завещания. Если же его заставили написать завещания, его могут оспорить, добавил Соловьев.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать граждан с детьми составлять завещание при повторном вступлении в брак.

Как отметил автор обращения, по закону супруги, родители и дети наследодателя являются наследниками первой очереди. В то же время супруги от повторных браков, не являющиеся родственниками детям, имеют равные права с детьми.