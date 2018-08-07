Буйнов встретился с волонтерами избирательного штаба Собянина

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами избирательного штаба Сергея Собянина в качестве доверенного лица кандидата.

"Я призываю всех мужиков встать с дивана, проголосовать всех, когда будут выборы. Проголосуйте за своего кандидата, – заявил он. – Преображение Москвы состоялось, Москва вернула себе лицо. Благодаря тому, что развязки увели машины из центра, шикарные пешеходные зоны, велосипедные дорожки".

Певец отметил усилия мэрии по реставрации фасадов домов. По словам Буйнова, город чуть не утратил свою старину.

Он добавил, что у него появилось много любимых мест в городе, среди которых ВДНХ и Сокол. В "Зарядье", по словам певца, он еще не был.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Для участия из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".