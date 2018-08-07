Тело погибшего альпиниста Глазунова останется в горах Пакистана

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Тело погибшего альпиниста Сергея Глазунова останется в горах Пакистана, сообщает ТАСС. Такое решение приняла семья альпиниста.
Координатор спасательных работ Анна Пиунова рассказала, что поиски тела Глазунова приостановлены. По ее словам, достать тело Сергея будет очень сложно. "Если мы будем проводить эту операцию, то мы должны понимать, что мы можем пожертвовать жизнями других людей. И семья приняла решение не снимать тело Сергея", – пояснила она.
По словам Пиуновой, вероятно, Глазунов нарушил технику безопасности. Найти тело альпиниста можно с помощью дрона, однако, скорее всего, он упал со скалы, поэтому репатриации не будет.
Сергей Глазунов покорял вершину вместе с альпинистом Алексадром Гуковым. Последний несколько дней ждал помощи на горе Латок-1 в Пакистане. В результате его удалось спасти.
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