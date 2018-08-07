Москвичи увидят частное затмение Солнца 11 августа

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В августе частное затмение Солнца можно будет наблюдать в большинстве регионов России, за исключением юго-западных. Увидят его и жители столицы, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Новолуние и частное затмение Солнца произойдет в субботу, 11 августа. Лучше всего эти астрономические явления будет видно в приполярных широтах северного полушария, уточнили специалисты.
По словам сотрудников планетария, частное солнечное затмение начнется у канадского полуострова Лабрадор в Атлантическом океане. В 11:40 по московскому времени полутень Луны покажется на территории России. Она будет перемещаться от Мурманской области на юго-восток. Граница видимости затмения пройдет через Псковскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую области и еще ряд центральных регионов страны. Завершится частное солнечное затмение в 14:31 по московскому времени на территории Китая. "В Москве максимальная фаза частного затмения Солнца произойдет в 12:36 и составит 0,02", – сообщили в пресс-службе планетария, добавив, что особый интерес у специалистов вызывают моменты соприкосновения дисков Луны и Солнца при затмении.
По словам астрономов, августовское частное затмение Солнца станет уже третьим с начала года. Ранее аналогичные явления можно было наблюдать 15 февраля и 13 июля. Обычно в течение года происходит от двух до пяти частных солнечных затмений, отметили сотрудники планетария.
Они также напомнили о правилах безопасности во время наблюдений за Солнцем: в частности, о необходимости использовать темные светофильтры, чтобы защитить глаза от солнечного света.
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