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Общество

7 августа, 11:29

Благодаря новолунию россияне увидят яркий метеорный поток Персеиды

общество наука

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii

Благодаря новолунию россияне смогут увидеть яркий метеорный поток Персеиды. Об этом сообщает РИА Новости.

Метеорный поток будет особенно ярким в эти выходные и в начале следующей недели. По данным ученых, в этом году Персеиды будут очень яркими, но немногочисленными. Так вместо 80–100 "падающих звезд" в час жители Земли смогут наблюдать 50–75 метеоров в час.

Метеоры – небольшие частицы, состоящие из межпланетного вещества. По размеру они не превышают горошины. Метеоры входят в атмосферу на скорости 20 километров в секунду и сразу же сгорают.

Персеиды – один из самых сильных метеорных дождей. Он появляется, когда Земля входит в пылевой след кометы Свифта-Туттля. В этом году своего пика поток достигнет в ночь с воскресенья на понедельник 12 августа.

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