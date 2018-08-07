Спектакль о Высоцком представят в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Спектакль о Владимире Высоцком можно будет бесплатно посмотреть в Еврейском музее и центре толерантности 9 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Спектакль станет частью выставки "Коридоры. Семь миров Высоцкого". Постановку сделали похожей на научную конференцию. О Высоцком и поэзии в целом будут говорить семь докладчиков-представителей разных школ и направлений.

При создании спектакля режиссер Иван Комаров и драматург Андрей Стадников использовали эссе и воспоминания Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Эдуарда Лимонова, Марии Степановой и Юрия Сапрыкина.

Все они вошли в книгу "Сторона B", выпущенную специально к выставке.

Чтобы посетить спектакль, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте Еврейского музея.