Москвичей предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о высоком уровне ультрафиолетового излучения 7 и 8 июля. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"7 и 8 июля в Москве и области индекс ультрафиолетового излучения (УФИ) высокий – шесть-семь баллов, лишь на севере Московской области УФИ чуть ниже – пять баллов. Индекс предназначен для оценки неблагоприятных последствий УФ-излучения для здоровья людей", – рассказали синоптики.

Специалисты отметили, что при индексе в пределах от трех до семи баллов следует обязательно использовать средства защиты от солнца. В полуденные часы метеорологи рекомендуют находиться больше в тени, носить длинную одежду с рукавами, а также головной убор или зонт.

"Чрезмерное воздействие солнечных лучей может провоцировать солнечные ожоги, даже рак кожи, вызывает ускоренное старение кожи, приводит к болезням глаз. Уязвимы перед вредным действие УФ-лучей дети и подростки, поскольку юная кожа более чувствительна к воздействию. В группе риска также люди со светлой кожей", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве и Подмосковье 7 июля ожидается жара до 31 градуса. Специалисты предупреждают, что жаркая погода может быть потенциально опасна для метеочувствительных людей.

В частности, возможны проявления обострений сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронической кислородной недостаточности. В этой связи синоптики советуют воздержаться от длительного пребывания на солнце.

В Роспотребнадзоре рекомендовали во время жаркой погоды свести к минимуму пребывание на улице и физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.

