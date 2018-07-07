Синоптики предупредили о сильном ливне вечером в субботу

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Облачная погода с прояснениями и сильный ливень ожидаются в столичном регионе вечером в субботу, 7 июля. Об этом сообщил специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погоду в Москве будет определять влияние северо-атлантического циклона, поэтому облачно с прояснениями. Во второй половине дня и особенно в вечерние часы прольются скоротечные ливневые дожди, местами прогремят грозы", – сказал он, передает РИА Новости.

При этом температура воздуха будет комфортной и составит +22...+24 градуса, что полностью соответствует климатической норме июля. Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве начнет повышаться с началом следующей недели. При этом кратковременные дожди сохранятся.

До конца выходных столичный регион будет находиться под влиянием высокого малоподвижного циклона, из-за которого понизилась температура и пришли дожди.

В понедельник, 9 июля, воздух прогреется уже до +25 градусов. Во вторник станет теплее еще на два градуса.