Число скончавшихся с COVID-19 в Подмосковье выросло до 156

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число лиц с COVID-19, скончавшихся в Подмосковье, возросло на 15, до 156, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в области.

"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 17 432 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 156 человек. Выздоровели и выписались 658 человек", – отметили в Оперштабе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе планируется возобновить строительство детсадов и школ. С 12 мая заработают предприятия отрасли. При этом о снятии ограничений, связанных с коронавирусом, речи пока не идет.

За последние сутки в России зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

