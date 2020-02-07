Роскачество дало советы по борьбе с детской игроманией

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Детей нужно отдавать на занятия в спортивные секции и кружки, чтобы побороть зависимость от компьютерных игр. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.
"Увлеченный каким-либо видом спорта или творчеством ребенок вряд ли станет целыми днями сидеть за компьютером. Это увлечение, возможно, перерастет в будущую профессию. Маловероятно, что, играя в онлайн-игры, ребенок станет киберспортсменом, а вот потери – очевидны", – говорится в сообщении.
Отмечается, что при признаках зависимости ребенка от онлайн-игр можно попробовать договориться с ним, когда именно и сколько времени тратить на такой вид времяпрепровождения. Например, после выполненного домашнего задания, один час в день. Более двух часов в день уже может привести к зависимости.
"Так, ребенок сможет самостоятельно выбирать, на что их потратить – на игру, на сладкое или что-либо другое. Если все вышеперечисленные рекомендации не помогают - смело обращайтесь к психологу. Самая главная рекомендация – не сидите при ребенке в телефоне или за компьютером слишком долго. Покажите ему положительный пример. Научите ребенка разумно использовать свое время и обязательно контролируйте его взаимодействие с компьютером", – отметили в пресс-службе.
Ранее психолог Ольга Латынцева выразила мнение, что дети-блогеры могут столкнуться с проблемами в будущем. По ее словам, съемки роликов – многочасовая рутинная работа, которая может идти в стрессовой для ребенка обстановке. Специалист обратила внимание, что инициатива вести YouTube-канал не всегда исходит от самого малыша.
Кроме того, она отметила, что ребенка-блогера может травмировать ситуация, когда родитель по-разному ведет себя с ним на камеру и в обычной жизни. Негативное влияние способно оказать и понимание того, что жизнь можно выставлять напоказ в выгодном для него свете. Дети могут увлечься этим так же, как и компьютерными играми, предостерегает психолог.
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