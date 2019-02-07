Центры "Мои документы" проведут экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В трех столичных центрах государственных услуг "Мои Документы" 7, 8 и 9 февраля пройдет акция "День без турникетов".
"К акции присоединились два флагманских офиса в ЦАО и ЮЗАО и центр госуслуг района Строгино", – говорится в сообщении пресс-службы центров.
Посетители узнают, как проходит рабочий день сотрудников, какие услуги, пилотные и инновационные проекты реализуют на данный момент.
"Все желающие узнают о полезных и интересных мастер-классах, выставках и курсах компьютерной грамотности, которые проводят сотрудники центров для жителей", – говорится в сообщении.
Для участия в экскурсии необходимо заранее записаться на сайте проекта.
Ранее стало известно, что в первой в 2019 году акции "День без турникетов", которая пройдет с 7 по 9 февраля, примут участие более 30 площадок города. Акция охватит музеи, детские технопарки, креативные пространства и научно-образовательные центры.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.