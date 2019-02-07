Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:00

Центры "Мои документы" проведут экскурсии

общество

11:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В трех столичных центрах государственных услуг "Мои Документы" 7, 8 и 9 февраля пройдет акция "День без турникетов".

"К акции присоединились два флагманских офиса в ЦАО и ЮЗАО и центр госуслуг района Строгино", – говорится в сообщении пресс-службы центров.

Посетители узнают, как проходит рабочий день сотрудников, какие услуги, пилотные и инновационные проекты реализуют на данный момент.

"Все желающие узнают о полезных и интересных мастер-классах, выставках и курсах компьютерной грамотности, которые проводят сотрудники центров для жителей", – говорится в сообщении.

Для участия в экскурсии необходимо заранее записаться на сайте проекта.

Ранее стало известно, что в первой в 2019 году акции "День без турникетов", которая пройдет с 7 по 9 февраля, примут участие более 30 площадок города. Акция охватит музеи, детские технопарки, креативные пространства и научно-образовательные центры.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика