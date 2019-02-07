Центры "Мои документы" проведут экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В трех столичных центрах государственных услуг "Мои Документы" 7, 8 и 9 февраля пройдет акция "День без турникетов".

"К акции присоединились два флагманских офиса в ЦАО и ЮЗАО и центр госуслуг района Строгино", – говорится в сообщении пресс-службы центров.

Посетители узнают, как проходит рабочий день сотрудников, какие услуги, пилотные и инновационные проекты реализуют на данный момент.

"Все желающие узнают о полезных и интересных мастер-классах, выставках и курсах компьютерной грамотности, которые проводят сотрудники центров для жителей", – говорится в сообщении.

Для участия в экскурсии необходимо заранее записаться на сайте проекта.

Ранее стало известно, что в первой в 2019 году акции "День без турникетов", которая пройдет с 7 по 9 февраля, примут участие более 30 площадок города. Акция охватит музеи, детские технопарки, креативные пространства и научно-образовательные центры.