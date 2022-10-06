Депутат рассказал, когда будут сформированы воинские части из мобилизованных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Не менее двух месяцев уйдет на создание новых соединений из подпавших под мобилизацию граждан, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

"Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего – объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми", – сообщил он в эфире "Соловьев Live".

Депутат подчеркнул, что за указанный срок необходимо держать существующую линию обороны, а также нанести противнику максимальный урон. По его словам, за два месяца логистические и промышленные объекты на Украине должны быть выведены из строя ударами российских военнослужащих.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, граждане, отправленные в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минцифры РФ предлагает рассматривать жалобы по вопросам мобилизации от 3 до 5 дней

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!