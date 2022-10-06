Эксперты нашли в Сети 100 фейковых сайтов фастфуда для похищения денег

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Специалисты Group-IB выявили в Сети 100 фейковых сайтов популярных пиццерий. Там любителям фастфуда предлагали купить продукт со скидкой, но вместо обещанной выгоды у клиента списывались деньги, которые превышали стоимость заказа, сообщает газета "Известия".

Такие сайты под предлогом акции "Дарим пиццу за 1 рубль" составляли тестирование и давали пройти его покупателю. После жертве предлагали ввести данные банковской карты и заплатить один рубль. В конце у клиента списывались 899 рублей.

Подобные махинации аферисты составляют и с помощью рассылок. Мошенники отправляли на электронную почту "письмо счастья" и просили переслать ссылку 20 знакомым.

"Пиццерии приняли все необходимые меры и предупредили пользователей о мошенничестве – теперь фейковые ресурсы неактивны. Однако риск их "клонирования" сохраняется", – поделились в Group-IB.

Кроме того, были и поддельные сайты, которые предлагали скидку в 25%. Оплата принималась только картой, но к стоимости пиццы мошенники прибавляли дополнительный ноль. Подобную аферу заметили более внимательные пользователи.

В Group-IB отметили, что клоны сайтов пиццерий пользуются популярностью из-за востребованности сервиса доставки. Мошенники разрабатывают все более изощренные сценарии, чтобы украсть деньги у жертвы.

"Схемы с доставкой еды стали популярны в период пандемии, когда выросла доля онлайн-заказов. Чтобы привлечь жертву, преступники объявляют о несуществующих акциях, розыгрыше призов или скидках", – поделились в Group-IB.

В компании порекомендовали всегда обращать внимание на оригинальность сайта. Для этого следует не переходить по ссылкам, а искать официальный портал самостоятельно. Обычно оригинальные сайты расположены на первых местах в поисковой странице.

Ранее эксперты Росреестра рассказали, что защитить недвижимость пожилых россиян от мошенников можно с помощью нескольких процедур. Специалисты поделились, что для защиты жилья от аферистов гражданам пенсионного возраста необходимо внести в реестр недвижимости запись о невозможности совершения сделок с их имуществом без личного присутствия владельца. Благодаря отметке заявления посторонних лиц по доверенности могут быть возращены без рассмотрения.

"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, обманувших пенсонерку на 3 млн рублей

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