На Москву выпало 17% октябрьской нормы осадков

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По состоянию на 21:00 с утра воскресенья, 6 октября, в Москве выпало 10 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Менее чем за сутки на Москву выпало около 17% октябрьской нормы осадков, которая составляет 59 миллиметров", – передает "Интерфакс" слова синоптиков.

До вечера вторника в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. В столице обещают сильный ветер и вероятность гололедицы из-за прошедшего снегопада.

Метеорологи отметили, что в ночь на понедельник, 7 октября, в Москве температура воздуха опустится до 0 и -1 градуса. Днем в понедельник будет не выше +2...+4 градусов. Таким образом, предстоящая ночь станет самой холодной за осень на данный момент.

Далее на неделе холода начнут постепенно отступать. К следующим выходным, 12 и 13 октября, в столице и области днем воздух будет прогреваться до +10...+15 градусов.

