Эксперт рассказала, почему школьникам полезно писать от руки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Самый важный фактор пользы письма от руки заключается в развитии мелкой моторики у детей, поделилась специалист высшей категории, клинический психолог Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки Елена Макарова.
Она считает, что письмо способствует улучшению функционирования мозга. По словам специалиста, подобная деятельность помогает ребенку развивать и формировать грамотную речь. Во время письма дети смогут улучшить внимательность, память и мышление, утверждает Макарова. Такая деятельность стимулирует формирование всех психических функций.
"Речь идет не только про интеллектуальную, но и про мотивационную составляющую. Ребенок, который пишет, имеет цель, что-то создает", – рассказала Макарова.
Она добавила, что во время письма от руки у школьников развивается аккуратность, внимательность и старание. Родителям следует создать вокруг ребенка благоприятные условия для развития подобных качеств, сообщает сайт "Аргументы и факты". По словам Макаровой, обучение школьников должно проходить естественно и без давления.
Ранее врач поделился способами сохранить зрение школьника во время учебы. Доктор посоветовал ребятам соблюдать режим дня и много гулять на свежем воздухе. Офтальмолог порекомендовал не пренебрегать установленными рекомендациями по чтению книг.
Также психолог перечислил психотравмы ребенка, которые способны влиять на взрослую жизни. Специалист утверждает, что комплекс неполноценности, синдром жертвы и синдром отличника способны сильно повлиять на будущее человека.
На выставке ручек призвали больше писать от руки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: