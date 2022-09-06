Эксперт рассказала, почему школьникам полезно писать от руки

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Самый важный фактор пользы письма от руки заключается в развитии мелкой моторики у детей, поделилась специалист высшей категории, клинический психолог Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки Елена Макарова.

Она считает, что письмо способствует улучшению функционирования мозга. По словам специалиста, подобная деятельность помогает ребенку развивать и формировать грамотную речь. Во время письма дети смогут улучшить внимательность, память и мышление, утверждает Макарова. Такая деятельность стимулирует формирование всех психических функций.

"Речь идет не только про интеллектуальную, но и про мотивационную составляющую. Ребенок, который пишет, имеет цель, что-то создает", – рассказала Макарова.

Она добавила, что во время письма от руки у школьников развивается аккуратность, внимательность и старание. Родителям следует создать вокруг ребенка благоприятные условия для развития подобных качеств, сообщает сайт "Аргументы и факты". По словам Макаровой, обучение школьников должно проходить естественно и без давления.

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