Врач назвал способы сохранить зрение школьника во время учебы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Для сохранения зрения школьникам следует часто проводить время на свежем воздухе, а также соблюдать режим дня, утверждает доктор медицинских наук, главный врач "ИНВИТРО-Москва" Сергей Хомяков.
Офтальмолог считает, что во время учебы у ребят сильно увеличивается нагрузка на глаза. По его словам, детям поможет участие в активных переменах, благодаря которым ребенок сможет сменить фокус. Хомяков утверждает, что лучшим вариантом для этого является настольный теннис.
Как сообщил врач, детям не следует увлекаться гаджетами, а также делать гимнастику для глаз.
"Эффективность гимнастики для глаз пока научно не доказана. Однако смена режима зрительной нагрузки, перевод взгляда с близкого предмета на далекие и рассматривание сложных форм при естественном свете полезны и действенны для снятия зрительного напряжения", – приводит слова Хомякова "Лента.ру".
Офтальмолог добавил, что школьникам не стоит пренебрегать установленными рекомендациями по чтению книг. Оптимальное расстояние от глаз до объекта, с которого читает ребенок, равно длине от локтя до кончика указательного пальца, считает он.
Ранее жителям рассказали про мифы о зрении. По утверждениям специалистов, для хорошей работы сетчатки глаза не нужно в больших количествах есть чернику и морковь. Для поддержания здоровья зрения можно обойтись БАДами.
Также с москвичами поделились правилами пользования мобильными телефонами в некоторых учебных заведениях. Среди них есть требование сдавать гаджеты при входе в корпус и не использовать их на протяжении всего дня. Некоторые преподавали также отказалась от телефонов во время рабочего дня.
"Доктор 24": синдром сухого глаза
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