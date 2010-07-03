Всероссийская диспансеризация населения пройдет в 2019-2020 годах

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации населения в 2019 и 2020 годах.

Документ опубликован на портале правовой информации. Контроль за проведением диспансеризации поручен Росздравнадзору, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования.

Минздраву, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорту, Минтрансу и Минтруду поручено провести информационную кампанию для популяризации профилактических осмотров.

Ранее сообщалось, что почти 35 тысяч человек обследовались в столичных парках после открытия павильонов "Здоровая Москва".