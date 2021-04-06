В РФ не выявили случаев передачи COVID-19 от животных к человеку

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В России пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом человека от животного. Об этом сообщает ТАСС.

Однако, по словам заместителя директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, были выявлены случаи передачи вируса от людей к животным. В январе 2021 года распространилась информация о заражении кошки от своего хозяина в Санкт-Петербурге.

"Заражение животных SARS-CoV-2 может иметь последствия для здоровья животных. Поэтому нужно бережно относиться к своим животным, стараясь избегать с ними близкого общения, если у вас появились признаки респираторной инфекции", – отметила Пшеничная.

Ранее инфекционист оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в РФ. В России, по его словам, она держится на относительно стабильном уровне, но в других странах показатели растут.

Однако специалист подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в столице все еще остается напряженной.