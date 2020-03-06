Мошенники придумали новый способ хищения денег клиентов банков

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Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских счетов россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
"Новым способом хищения денежных средств с банковского счета является создание и использование зеркального сайта банка. Данный способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка", – говорится в сообщении пресс-службы.
Специалисты отмечают, что преступники создают сайт, который внешне оформлен аналогично официальному сайту банка. Если пользователь при входе на сайт банка не использует сохраненную ссылку, а просто в поисковой системе набирает название банка, то ему обычно предлагается несколько вариантов. Если он попадет на зеркальный сайт, то вводимыми данными для входа в личный кабинет могут воспользоваться мошенники. Злоумышленники могут перевести деньги на другой счет или подключить услугу "Мобильный банк" на любой номер.
В МВД пояснили, что признаком зеркального сайта является то, что после ввода данных появляется надпись о техническом обслуживании сайта или другое сообщение, в котором будет указано то, что обратиться на сайт можно позднее.
"При этом на телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в личный кабинет, если такая форма оповещения предусмотрена", – говорится в сообщении пресс-службы.
Если это произошло, нужно незамедлительно обратиться в банк, советуют специалисты.
Ранее мошенники нашли новый способ хищения денег со счетов. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), вызывающий больше доверия, чем прежний. Прежде преступники "маскировались" под службу безопасности банка и сообщали о блокировке счета в связи с подозрительной транзакцией, сейчас же они спрашивают, в каком отделении и когда человек планирует закрыть счет. Звонящий предлагает "спасти" деньги, переведя их на некий "безопасный" счет. Однако возможным это станет, только если клиент назовет свои персональные данные для перевода денег.
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