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Москва 24

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Общество

15:44

Обязательный экзамен для работающих по патентам приезжих предложили отменить

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федерация мигрантов России призвала отменить обязательный экзамен для приезжих, которые работают по патентам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента организации Вадима Коженова.

По его словам, такая форма контроля не является эффективной, а потому экзамен следует отменить хотя бы для ряда категорий граждан.

"Аккредитованные организации по всей стране принимают экзамен, задумка хорошая, но все пришло к тому, что эти сертификаты сейчас просто продают. 90% сертификатов – фальшивые", – отметил Коженов.

Президент организации добавил, что обучение приезжих русскому языку необходимо продолжать, также важно находить для этого эффективные методы.

"Если человек приезжает сюда, он в любом случае погружается в языковую среду, общается с носителями языка. Наличие сертификата никак не стимулирует мигранта учить язык. Надо менять саму систему", – уверен специалист.

Ранее сообщалось о том, что трудовые мигранты пополнили бюджет Москвы почти на 72 миллиарда рублей. Всего в столице было выдано более двух миллионов патентов.

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