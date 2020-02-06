Врач рассказал, как выровнять позвоночник в домашних условиях

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Люди долгое время сидят неподвижно на рабочем месте, при этом нередко находясь в искривленном положении, что оказывает негативное воздействие на позвоночник. Однако для здоровья необходима правильная осанка. Оказалось, что держать спину ровно можно, не прибегая к сложным действиям, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач-остеопат Владимир Животов дал несколько полезных советов.

"Такие нюансы, как правильно выбранный офисный стул, расположение компьютера на столе, матрас, размер подушки, влияют на осанку, как и наше настроение, позитивный эмоциональный настрой", – отметил медик.

По словам Животова, сидение офисного кресла должно быть немного наклонено вперед. Монитор необходимо установить на уровне глаз. Локоть руки, которая работает мышкой, должен лежать на столе, под запястьем желательно разместить гелевую подушку.

Также важно правильно подобрать подушку и матрас для сна. Помимо этого, не стоит забывать про комплекс несложных упражнений для осанки.

Одним из таких является следующее: лечь на спину, ноги согнуть в коленях. Далее нужно дышать одним животом, при этом оставляя грудную клетку неподвижной. После этого – выдыхать воздух и сильно втягивать живот. В это время пальцами рук необходимо тянуть внутренности от лона к пупку. В конце упражнения живот нужно вернуть в прежнее положение и вдохнуть.

Для снятия напряжения в теле специалист предлагает выполнять упражнение "Елочка". Для этого нужно встать ровно, ноги должны находиться на ширине плеч. Далее – руки поднять вверх, сложить ладони и медленно подниматься на носочки, тянуться вверх.

Еще один способ наладить осанку – встать лицом к стене и упереться об нее ладонью одной руки. Рука должна быть прямая, пальцы оттопырены назад, большой – вверх. Из такого положения необходимо повернуться назад, вытянуть руку и грудную мышцу. Выполнять необходимо по несколько подходов каждый день.

Ранее сомнолог рассказала, как правильно просыпаться. По словам специалиста, чтобы легче было вставать утром, лучше создать атмосферу искусственного рассвета.