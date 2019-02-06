Самозанятым предложили объединяться в производственные кооперативы

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Самозанятым россиянам стоит разрешить объединяться в производственные кооперативы для получения государственных льгот. Такую идею высказал первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев, передает Агентство "Москва".

Когда представители комитета обсуждали правительственный законопроект о паевых взносах членов производственных кооперативов, Сысоев предложил доработать документ.

"Мы могли бы создать еще один из инструментов, который позволил бы самозанятым самоорганизоваться и создать производственный кооператив", – сказал парламентарий.

Депутат уточнил, что нововведение позволит организовать людей, работающих в цехах и гаражах, а также предоставить им необходимые льготы.

Ранее Владимир Путин подписал закон о взносах на ОМС для самозанятых. До конца этого года няни, домработницы и репетиторы смогут не платить страховые взносы.