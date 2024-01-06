Шеф-редактора ГТРК "Кубань" Коновалову нашли мертвой в Краснодаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правоохранительные органы обнаружили в частном доме в Краснодаре тело 48-летней Зои Коноваловой – шеф-редактора ГТРК "Кубань" Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя краснодарского регионального отделения Союза журналистов РФ Диану Горбань.

"Мне это (смерть Коноваловой. – Прим. ред.) подтвердила руководитель ГТРК "Кубань" Екатерина Анатольевна Минькова, которая общалась с ее сыном и правоохранительными органами", – поделилась Горбань.

По ее информации, у Коноваловой есть взрослый сын и 15-летняя дочь. Горбань подчеркнула, что ГТРК "Кубань" и Союз журналистов окажут содействие в похоронах.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в частном доме по Офицерскому проезду в Краснодаре были обнаружены тела 48-летней женщины и ее 52-летнего бывшего супруга. По данному факту следователи проводят проверку.

В ведомстве уточнили, что видимых телесных повреждений не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Коновалова работала в разнообразных печатных изданиях и PR-структурах, была корреспондентом на радиостанциях "Маяк" и "Юность". В 2003 году она переехала из Москвы в Краснодарский край.

После этого работала корреспондентом, редактором и ведущей "Вести.Кубань", руководила дирекцией информационного вещания телеканала "Кубань 24", новостным отделом портала "Юга.ру". Последний год возглавляла интернет-редакцию ГТРК "Кубань".