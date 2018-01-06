Самолеты "Аэрофлота" вылетят из Вашингтона 6 января

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Компания SwissPort подтвердила, что два рейса "Аэрофлота", задержавшиеся в аэропорту Вашингтона из-за непогоды, вылетят 6 января, сообщает "Интерфакс". Вылет рейсов SU533 и SU539 ожидается в 13:30 и 14:30 по местному времени (21:30 и 22:30 мск).

Ранее сообщалось, что пассажиры должны были вылететь 4 января из аэропорта Нью-Йорка. Однако аэропорт не работал 4 и 5 января из-за непогоды. Пассажиров доставили наземным транспортом в Вашингтон.

Снегопад парализовал работу Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Отменены оказались несколько тысяч рейсов.